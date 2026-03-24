culture care omaggio a pirandello

Il 2 aprile 1925 a Roma, il Teatro d’Arte di Pirandello debutta all’Odescalchi con “La Sagra del Signore della Nave“. Un secolo dopo, la Compagnia Laboratorio Metamorfosi di Teatro 19, lontana dall’esperienza di Pirandello, porta a Brescia la rappresentazione nel racconto della sera della prima (a cui presenziò anche il Duce), avviando un percorso sul rapporto tra arte e potere nel nostro presente, in cui è importante più che mai che l’arte sia e rimanga libera e resistente. Il debutto nazionale di La sagra del signore della nave, il 9 aprile al Teatro Borsoni, sarà uno dei momenti di “Culture care 2026“, risultato di un patto vivo tra... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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