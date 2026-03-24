Cultura Pregate per Ea l’ultimo libro di Massimo Zamboni

Un nuovo libro scritto da Massimo Zamboni, musicista e scrittore, intitolato “Pregate per Ea”, è stato pubblicato. L’opera narra una storia contadina, parzialmente autobiografica, e si concentra su temi legati alle tradizioni e alle origini familiari. La narrazione si sviluppa attraverso dettagli e ricordi legati alla vita rurale, senza attribuire interpretazioni o giudizi.

Libri. L’ultima fatica letteraria di Massimo Zamboni, musicista e scrittore, che in “Pregate per Ea” ripercorre una storia contadina, in parte personale, che parla di radici e tradizioni. Servizio di Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cultura, “Pregate per Ea” l’ultimo libro di Massimo Zamboni Articoli correlati L’omaggio a Pasolini di Massimo ZamboniDomani alle 21, inaugura l’anno nuovo nell’ambito della stagione 25-26 di Villa Torlonia Teatro, "P. Leggi anche: Alan Zamboni presenta al Giunti Odeon il libro "L’atomo sfuggente" Cultura, “Pregate per Ea” l'ultimo libro di Massimo Zamboni Una raccolta di contenuti su Massimo Zamboni Massimo Zamboni, la carriera da solista e la reunion dei Csi: Sarà una fiammata. Ma niente tourCusano Milanino, 13 dicembre 2025 – Si conclude stasera, sabato 13 dicembre, al MotelNoire Club di Cusano Milanino il tour 2025 di Massimo Zamboni. Spettacolo per fans in vena di morbidezze ansiose, ... ilgiorno.it Massimo Zamboni: «Riscopriamo le mani, utili a fare, riparare e accarezzare»Non siamo ciò che possediamo, questo è chiaro. Ma è pur vero che gli oggetti che ci stanno accanto nella quotidianità plasmano il nostro essere. Quali sono allora le cose che segneranno l’anno che ... vita.it