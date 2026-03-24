(LaPresse) Com’è avere un bar durante i blackout? Chiedere a Carlo Eusebio, gestore di una piccola attività di proprietà del governo cubano in Centro Habana. Carlo lo abbiamo conosciuto quando quando Luiz, un altro amico cubano conosciuto in questi giorni, ci ha portato a bere un cocktail al suo locale. L’incontro è subito amichevole, si scambiano pareri, ci si conosce, si brinda insieme. Ci scambiamo regali a vicenda, poca roba: un braccialetto, una banconota con dedica, una poesia. È il valore affettivo del tempo trascorso insieme che conta. Ci salutiamo dopo poco con la promessa di rivederci. L’occasione capita proprio il giorno successivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cuba, in un bar durante il blackout: "È difficilissimo, ma non possiamo arrenderci"

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