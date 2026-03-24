Cuba il leader della flotilla | Fermare minaccia USA e Israele per futuro del mondo

Un rappresentante della flottiglia ha affermato che le imbarcazioni rappresentano solo una piccola parte degli aiuti necessari, sottolineando che le 14 tonnellate di cibo e medicinali trasportate sono insufficienti rispetto alle reali esigenze del paese. Ha inoltre commentato le minacce provenienti dagli Stati Uniti e da Israele, definendole una minaccia per il futuro mondiale.

“Le barche sono una goccia in un oceano di necessità. Le 14 tonnellate di alimenti e medicinali che abbiamo portato non sono niente in confronto a quello che Cuba necessità “. Così Thiago Ávila, leader della flotilla attraccata martedì mattina a L’Avana, trasportando il resto degli aiuti umanitari portati a Cuba dal ‘Nuestra America Convoy’. “Allo stesso tempo il nostro gesto di solidarietà mostra che nessun Paese, pur essendo la potenza imperialista vigente in quest’epoca, può fermare i popoli liberi del mondo, la solidarietà, la volontà dei popoli di essere liberi, di autodertimarsi e di opporsi alla tirannia”, ha sottolineato l’attivista, già parte della flotilla per Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cuba, il leader della flotilla: "Fermare minaccia USA e Israele per futuro del mondo" Articoli correlati Trump avverte il nuovo leader del Venezuela e minaccia Cuba e ColombiaDopo l’arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli USA, il presidente americano Donald Trump avverte il nuovo leader del... Cuba, partita la flotilla solidale contro il blocco UsaSono partite le imbarcazioni della flotilla internazionale diretta a Cuba con l’obiettivo di rompere il blocco energetico imposto negli ultimi mesi... Contenuti utili per approfondire Cuba il leader della flotilla Fermare... Temi più discussi: Il Pc cubano costretto a cercarsi un presidente; Cuba, Trump prepara la 'conquista' con modello Venezuela: il piano e la risposta di Canel; L’agonia di Cuba, il sogno di Trump, il silenzio dell’America Latina; Cuba: il presidente Canet, alle minacce di Trump, risponde chiamando i cubani alla resistenza. Cuba, il presidente Diaz-Canel sfida Trump: Resistenza incrollabile. La risposta di Rubio: Siete in grossi guaiPutin pronto a intervenire, ma solo per affrontare i problemi legati al blackout sull’isola ... affaritaliani.it Cuba, il viceministro della Sanità Julio Guerra Izquierdo: Grazie Italia per la solidarietàCuba, il viceministro della Sanità Julio Guerra Izquierdo: Grazie Italia per la solidarietà ... msn.com L'Avana, la flotilla sbarca a Cuba: aiuti da 4 continenti contro il blocco di Trump x.com La piccola Cuba - foto di Michele Ammirata - facebook.com facebook