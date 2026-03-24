Secondo Fabio Splendori, nella gestione della crisi d’impresa il vero rischio non è solo l’azione dei creditori, ma la perdita della regolarità contributiva e del DURC, che può bloccare incassi e continuità operativa. Nel dibattito economico e giuridico sulla crisi d’impresa, l’attenzione si concentra spesso sugli strumenti previsti dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza e sulla loro capacità di proteggere le aziende dalle azioni dei creditori. Le misure protettive, in particolare, rappresentano uno dei meccanismi più utilizzati per congelare temporaneamente la pressione finanziaria e consentire all’imprenditore di costruire un percorso di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crisi d’impresa e continuità operativa: il ruolo strategico del DURC nelle fasi di ristrutturazione

Articoli correlati

Presentazione della fase operativa del Piano Strategico per il TurismoLunedì 2 marzo 2026, alle ore 15, presso la sede operativa di Via Generale Clark 19, la Camera di Commercio di Salerno terrà un incontro per...

"La provincia di Frosinone motore del Lazio Meridionale", Aurigemma rilancia il ruolo strategico del territorioLa provincia di Frosinone non è più solo un'area geografica a sud della Capitale, ma un laboratorio politico e sociale indispensabile per la crescita...

Altri aggiornamenti su Crisi d'impresa e continuità operativa...

Temi più discussi: Professionisti del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: la mind map; Revoca del concordato preventivo per frode: fraintendimenti su meritevolezza e convenienza - EC News - Area legale; Crisi d’impresa: in aumento il ricorso alla composizione negoziata; Crisi d’impresa in forte aumento nel 2025: boom della composizione negoziata.

Crisi d’impresa in forte aumento nel 2025: boom della composizione negoziataNel 2025 aumentano del 15,5% le procedure di crisi d’impresa. Cresce soprattutto la composizione negoziata, sempre più usata dalle PMI. diritto.it

È crisi per Natuzzi (Divani&Divani). Perdite per €3 milioni al mese e quasi 1.000 posti a rischioNatuzzi perde €3 milioni al mese e prepara un piano industriale che ridurrebbe gli organici da 1.850 a 917 dipendenti entro il 2028. Trattativa aperta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. money.it

Jospin e quella sconfitta elettorale che aprì la crisi della sinistra europea x.com

A L'Avana, nel pieno della crisi energetica, con l'arrivo della primavera è arrivato anche il secondo blackout nazionale nel giro di una settimana. La popolazione è abituata: nella capitale i razionamenti di energia sono la norma, l'unica differenza si nota quand facebook