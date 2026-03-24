Casalpusterlengo (Lodi) – “Se nascondessi le mie preoccupazioni, sarei un bugiardo”. È schietto l’intervento di Matteo Quirci, dipendente e rappresentante sindacale (Rsu) di Unilever a Casalpusterlengo, nonché membro dell’esecutivo del Comitato Aziendale Europeo, che analizza la situazione a più di due settimane dal piano shock con l’apertura della procedura di mobilità per 49 figure professionali, soprattutto impiegati e manager, annunciati nella L&H Holding, il cuore pulsante della Ricerca e Sviluppo del sito lodigiano che ora, dopo un confronto, l’azienda sarebbe disposta ad “azzerare“ con ricollocamento (sia interni che esterni) e accompagnamenti al prepensionamento per chi ne ha i requisiti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crisi alla Unilever, Rsu preoccupate: “Rischia anche il reparto produttivo, i lavoratori ritrovino compattezza”

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