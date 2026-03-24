Con l’ultimo aggiornamento, Crimson Desert introduce finalmente una funzione molto attesa: il deposito personale. Si tratta di una novità fondamentale che semplifica la gestione dell’inventario, eliminando la necessità di portare sempre con sé tutto l’equipaggiamento. Questo sistema rende l’esperienza più dinamica e strategica, permettendo ai giocatori di organizzare meglio risorse e oggetti durante l’avventura. Inoltre, l’update amplia anche la personalizzazione della base, aggiungendo una dimensione più profonda alla progressione. Potrebbe interessarti anche la Guida alla gestione dell’inventario Dove si trova il deposito e come cambia nel gioco. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Crimson Desert: come usare il deposito e gestire al meglio gli oggetti

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