Cresta sui fondi europei respinti domiciliari per prof della Federico II e collaboratore Cnr

Il gip di Palermo ha respinto le 12 richieste di arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta sulla gestione di fondi destinati all'istruzione; tra gli indagati anche docenti e dipendenti pubblici campani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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