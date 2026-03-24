"> Carlos Cuesta: Responsabilità e Riflessioni dopo la Sconfitta di Parma. PARMA, ITALIA – 8 NOVEMBRE: Carlos Cuesta, allenatore del Parma, osserva prima della partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e AC Milan allo Stadio Ennio Tardini. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Cremonese, Carlos Cuesta ha assunto pienamente la responsabilità del risultato negativo, riconoscendo che la prestazione della sua squadra non è stata all’altezza delle aspettative. Parma, che era riuscita a mantenere un buon ritmo, subisce un duro colpo alle sue speranze di salvezza, dopo essere stata protagonista in diverse partite nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cremonese supera il Parma 2-0, Cuesta ammette: “Non abbiamo rispettato le aspettative”.

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