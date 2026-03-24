Cream Abdul-Jabbar, noto anche come Robbie Avila, è una nuova promessa del basket NCAA. Con un fisico apparentemente fuori dal comune, si distingue per le sue abilità sul campo e per il suo aspetto insolito rispetto ai tipici atleti di alto livello. La sua presenza ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, che ora seguono con interesse le sue prestazioni nelle partite universitarie.

Se lo si vedesse per strada e poi si venisse a sapere che è un giocatore di basket Ncaa, e pure forte, si farebbe fatica a crederci. Robbie Avila (22 anni), oltre alle sue ottime qualità cestistiche, ha attirato i riflettori del basket americano anche per il suo peculiare aspetto fisico. Premessa: ogni anno negli Stati Uniti, nel mese di marzo va in scena la “ March Madness (Follia di Marzo) “, il torneo finale a eliminazione diretta del basket universitario americano. Sessantotto squadre si affrontano in partite secche da dentro o fuori: non c’è margine d’errore ed è celebre proprio perché piccole realtà sfavorite riescono spesso a eliminare le grandi superpotenze storiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cream Abdul-Jabbar, ovvero Robbie Avila il nerd sovrappeso nuova stella del basket americano

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