Sabato 28 marzo, alle 16.30, il museo dell’antiquariato torna a essere spazio di letture, giochi e scoperte: il laboratorio, rivolto ai bambini da tre a sei anni, sarà tenuto da Samuele Boncompagni e Ilaria Violin Terzo e ultimo appuntamento dei laboratori teatrali per bambini di Creabilandia. La data fissata sul calendario è sabato 28 marzo quando la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, tornerà a essere uno spazio di letture, giochi e scoperte per avvicinare i più piccoli alle collezioni attraverso un percorso di scoperta all’insegna di creatività, curiosità, osservazione e immaginazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Creabilandia: tre laboratori teatrali per bambini alla Casa Museo Ivan BruschiArezzo, 20 gennaio 2026 – Laboratori teatrali nel cuore di un museo per bambini e bambine della scuola dell’infanzia.

Aggiornamenti e notizie su Casa Museo Ivan

Discussioni sull' argomento Creabilandia: terzo laboratorio di teatro per bambini alla Casa Museo Ivan Bruschi; L’omaggio di Mario Perrotta a Domenico Modugno chiude la stagione del Teatro degli Antei di Pratovecchio; Creabilandia | terzo laboratorio di teatro per bambini alla Casa Museo Ivan Bruschi.

Creabilandia: terzo laboratorio di teatro per bambini alla Casa Museo Ivan BruschiSabato 28 marzo, alle 16.30, il museo dell’antiquariato torna a essere spazio di letture, giochi e scoperte ... msn.com

Casa Museo Ivan Bruschi. . oig so Vi aspettiamo alla Casa Museo Ivan Bruschi per la nuova mostra ' facebook