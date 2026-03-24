Countdown Lentigione-Pistoiese Trampolino verso la promozione

Due grandi squadre, tre punti in palio, novanta minuti che possono decidere una stagione. Domani pomeriggio, alle 14.30, lo stadio Volante Levantini farà da teatro alla super sfida tra Lentigione e Pistoiese, valida per il recupero della ventisettesima giornata del irone D di Serie D. Un appuntamento cruciale per il destino di entrambe le formazioni e per le sorti di un campionato che settimana dopo settimana è diventato sempre più imprevedibile. Gialloblu e arancioni sono appaiati al secondo posto con 59 punti, a quattro lunghezze di distanza dal Desenzano, che però ha giocato una partita in più. Quello che andrà in scena in terra emiliana,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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