Costruttori di speranza | 26 posti per il servizio civile con il Consorzio Parsifal

In provincia di Latina sono disponibili 26 posti per il servizio civile con il Consorzio Parsifal, un ente presente in tutto il territorio nazionale. Il consorzio ha annunciato il rinnovo del bando per il 2026, promosso dal dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. La selezione riguarda giovani interessati a partecipare a progetti di volontariato e assistenza sociale.

Il consorzio di cooperative sociali cerca giovani volontari nell'ambito del servizio civile universale. Bando aperto. Ecco le sedi e i progetti disponibili In provincia di Latina 26 posti per il servizio civile con il Consorzio Parsifal. Il consorzio di cooperative sociali, presente su tutto il territorio nazionale, rinnova per il 2026 la promozione del bando del Servizio civile universale promosso dal dipartimento per le Politiche giovanili e la presidenza del Consiglio dei ministri. Il programma si chiama “Costruttori di speranza” e si articola in aree di intervento che spaziano dall'educazione e promozione sociale e culturale all'assistenza a persone fragili, passando per la comunicazione sociale e l'accoglienza di persone migranti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - "Costruttori di speranza": 26 posti per il servizio civile con il Consorzio Parsifal Articoli correlati Servizio Civile a Messina, 26 posti disponibili: Cesv apre le candidature per quattro progettiIl CESV Messina lancia la nuova stagione del Servizio Civile Universale, offrendo ai giovani 26 opportunità tra quattro progetti che spaziano dalla... Leggi anche: Servizio civile universale: 2 posti anche con il Centro servizi per il territorio Novara Vco Altri aggiornamenti su Costruttori di speranza 26 posti per il... Temi più discussi: Costruttori di Speranza: 5 posti per il Servizio Civile a Sassari e Florinas con il Consorzio Parsifal; Consorzio Parsifal, 1935 Costruttori di Speranza per il Servizio Civile nella Tuscia e a Magliano Sabina; Servizio civile, 26 posti in provincia di Latina con il Consorzio Parsifal; Guerra in Iran: ecco quali costruttori di auto rischiano di più. Costruttori di Speranza: 19 posti per il Servizio Civile nella Tuscia e a Magliano Sabina con il Consorzio ParsifalIl Consorzio Parsifal, consorzio di cooperative sociali presenti su tutto il territorio nazionale, rinnova per il 2026 la promozione del bando di Servizio Civile Universale, promosso dal Dipartimento ... newtuscia.it Costruttori di Speranza a Sessa Aurunca: 1 posto per il Servizio CivileIl progetto prevede la disponibilità di 1 posto per la sede di Sessa Aurunca, per il quale è inoltre contemplata l’eventualità di riserva per giovani con ... napolivillage.com Costruttori di pace - Ricordare per agire: Shahbaz Bhatti, a 15 anni dal suo martirio in Pakistan ift.tt/0gUGfTD #evento #takethedate x.com Signore aiutaci ad essere costruttori di pace nel nostro cuore - facebook.com facebook