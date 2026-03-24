Costretti a farlo Mara Venier e Nicola Carraro la decisione estrema ma inevitabile

Per anni quel superattico romano con vista su San Pietro è stato uno dei luoghi simbolo della vita di Mara Venier e Nicola Carraro, una casa amata, riconoscibile, quasi parte del racconto pubblico della coppia. Eppure, nelle ultime ore, qualcosa è cambiato davvero. A raccontarlo è stato proprio Carraro, che sui social ha condiviso con i suoi follower un aggiornamento destinato a sorprendere fan e curiosi, svelando che per lui e la conduttrice si è aperta una nuova fase domestica, sempre nella Capitale ma in un contesto diverso da quello a cui il pubblico li associava da tempo. Il primo indizio è arrivato da Instagram, dove l’ex produttore cinematografico ha affidato a una frase semplice ma eloquente il senso di quello che è appena successo: “Trasloco fatto! Mara ha fatto il trasloco in 24 ore, Milano – Roma una roba incredibile “. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Tutto quello che riguarda Mara Venier

Temi più discussi: Che tempo che fa, le pagelle: Sabrina Ferilli torna a scuola (9), il non annuncio di Mara Venier (7), il 'tatuaggio' di Tredici Pietro (8); Mara Venier ricorda Enrica Bonaccorti: Ci eravamo allontanate per colpa di uno str***o. E scoppia quasi in lacrime; Mara Venier cambia casa con Nicola Carraro per scelta obbligata; Domenica In: Mara Venier sgrida Teo Mammucari in diretta per un cartellone.

Mara Venier spiazza tutti in diretta a Domenica In: Non so se sarò qui a ottobrePotrebbe essere davvero arrivato il momento di voltare pagina: Mara Venier ha lasciato intendere ... msn.com

Domenica In e l'ineleganza di Teo Mammucari che fa arrabbiare Mara Venier (e non solo)Durante la puntata in onda il 15 marzo la conduttrice sbotta contro il suo collega in diretta. E ha tutte le ragioni per farlo ... vanityfair.it

"Della quarta stagione di Doc vengo qui e ne parliamo a ottobre". Dopo queste parole di Luca Argentero, è arrivata la conferma di Mara Venier. Poche parole secche e decise in diretta tv https://fanpa.ge/wjFyg facebook

Senza il cast di contorno, se non negli ultimi minuti, #DomenicaIn di Mara Venier (22% -19%-17%) batte le soap e registra il proprio record di stagione, esclusa la puntata sanremese. #DaNoiARuotaLibera di Francesca Fialdini sale al 16%. La ruota gira, ecco x.com