Costituire una rete di legalità organizzata è un dovere fondamentale

Martedì 24 marzo si è tenuto nella sala Garibaldi della sede provinciale un incontro pubblico intitolato “Conoscere le mafie, costruire la legalità”. L’evento si è svolto con la partecipazione di rappresentanti di enti e associazioni impegnati nella lotta contro le organizzazioni criminali. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla presenza delle mafie e alle strategie di contrasto.

Conoscere le mafie, costruire legalità: l’esperienza di Avviso Pubblico. L’iniziativa promossa dalla Provincia in collaborazione con il Comune di Piacenza Martedì 24 marzo, nella sala Garibaldi della sede provinciale, si è svolto l’incontro pubblico “Conoscere le mafie, costruire la legalità. L’esperienza di Avviso Pubblico”, promosso e ospitato dalla Provincia di Piacenza in collaborazione con il Comune di Piacenza. Un momento di confronto e di condivisione di buone pratiche al quale hanno partecipato diversi rappresentanti dei Comuni del territorio. «Quello di oggi non è soltanto un momento informativo - ha dichiarato il consigliere... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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