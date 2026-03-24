Così in Toscana le imprese straniere salvano il tessuto produttivo

In Toscana, molte imprese sono gestite da imprenditori stranieri, contribuendo alla continuità del settore produttivo regionale. Le attività coinvolte includono officine a Prato, cantieri a Firenze e negozi sulla costa di Livorno. Attualmente sono 64 le imprese straniere registrate nel territorio toscano, che rappresentano una parte significativa del panorama economico locale.

Mentre le imprese italiane perdono colpi, quelle guidate da immigrati crescono del 28,4%. In regione rappresentano il 16,4% del totale, ben oltre la media nazionale. Commercio, costruzioni e manifattura i settori trainanti Nelle officine di Prato, nei cantieri fiorentini, nei negozi del litorale livornese. Dietro una parte consistente del tessuto produttivo toscano ci sono imprenditori nati all'estero: 64.154 in tutto, distribuiti in ogni provincia, attivi in ogni settore. Non è un dato marginale: è una colonna portante dell'economia regionale. Lo certifica il Rapporto Immigrazione e Imprenditoria 2025, realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS in collaborazione con CNA e presentato oggi a Roma. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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