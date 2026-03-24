Cos’è successo nel ventiquattresimo giorno di guerra

Trump ha detto che sta negoziando con l'Iran e ha rimandato l'ultimatum, ma l'Iran ha negato che ci siano colloqui in corso La notizia principale del ventiquattresimo giorno di guerra in Medio Oriente è stata la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di rimandare l’ultimatum all’Iran che aveva annunciato sabato. Trump aveva dato all’Iran 48 ore di tempo per riaprire lo stretto di Hormuz, minacciando altrimenti attacchi sulle infrastrutture energetiche del paese. Ora ha deciso di posticipare di cinque giorni eventuali attacchi, sostenendo che tra Stati Uniti e Iran ci siano state «conversazioni buone e produttive» sulla «risoluzione completa e totale» delle ostilità in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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