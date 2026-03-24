Cos’è la pancia da endometriosi di Giorgia Soleri il ginecologo Schimberni | Dovuta a infiammazione cronica

La cosiddetta endobelly è uno dei sintomi dell'endometriosi: Fanpage.it ha chiesto a un ginecologo come si manifesta questa malattia cronica e come si gestisce nella quotidianità, visto che ad oggi non c'è una cura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Giorgia Soleri mostra la pancia: "Non sono incinta, sono malata. Si chiama endometriosi"Fra pochi giorni ricorre la Giornata Mondiale dell'Endometriosi, istituita per sensibilizzare l'opinione su una malattia cronica e dolorosa che...

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Temi più discussi: Giorgia Soleri in un video su Instagram: 'Non sono incinta, è pancia da endometriosi'; Giorgia Soleri: La mia pancia gonfia? Non sono incinta, ma sono gli effetti dell'endometriosi; Giorgia Soleri: Sono malata, non incinta. Poi mostra la pancia e spiega perché; Giorgia Soleri: Non sono incinta, sono malata. La mia pancia si chiama endometriosi. E io voglio essere ascoltata, creduta e curata.

Giorgia Soleri mostra la pancia: Non sono incinta, sono malata. Vorrei essere creduta, e curataGiorgia Soleri torna a parlare dell'endometriosi, malattia di cui soffre, dopo aver ricevuto un commento che fa riferimento alla sua pancia gonfia ... fanpage.it

Giorgia Soleri e l’endometriosi: Non sono incinta, sono malata. La malattia, come si cura e perché la pancia è gonfiaLa scrittrice influencer, nota per le sue battaglie anche sulla vulvodinia, e il video-denuncia su Instagram. Marzo è il mese della consapevolezza, ne soffre 1 donna su 9. Eppure pregiudizio è diffi ... msn.com

Giorgia Soleri pubblica uno scatto della sua pancia sui social e precisa: non si tratta di una gravidanza, ma di una manifestazione dell’endometriosi. Un segnale spesso frainteso che racconta una condizione ancora poco compresa. - facebook.com facebook

«Ti vedo ingrassata, ma sei incinta», Giorgia Soleri e la risposta in treno sull'endometriosi: «Non voglio essere bella, ma creduta e curata» - Il video x.com