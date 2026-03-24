"> Il Napoli torna al lavoro a Castel Volturno dopo tre giorni di pausa concessi da Conte in seguito alla vittoria contro il Cagliari, la quarta consecutiva dopo quelle contro Verona, Torino e Lecce. Come racconta il Corriere dello Sport, la squadra riprende la preparazione in un momento chiave della stagione, con lo sguardo già rivolto allo scontro diretto con il Milan. A dirigere gli allenamenti, però, non sarà subito il tecnico azzurro. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Conte ha deciso di prendersi qualche giorno di riposo, seguendo una prassi già adottata in passato, e ha lasciato momentaneamente la guida al suo vice Cristian Stellini. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Oggi la ripresa. Doppie sedute nel menù senza Antonio”

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