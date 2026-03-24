Un giocatore ha commentato le voci di mercato che circolano sul suo futuro al club. Ha affermato di essere soddisfatto della sua situazione attuale e di ricevere molte richieste da altri, alle quali risponde di non aver visto nulla di concreto o ufficiale. Le dichiarazioni sono state rese pubbliche in un’intervista rilasciata recentemente, senza riferimenti a trattative o accordi attuali.

2026-03-24 19:03:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: “ Le voci di mercato? Sono soprattutto gli altri a parlarmene e a chiedermi di cosa si tratta, e io rispondo: non ho visto nulla. Non lo so davvero”. Intervistato da ‘Men’s Journal’ in vista delle prossime amichevoli degli Usa contro Belgio e Portogallo, Christian Pulisic assicura di essere assolutamente distratto dai rumors sul suo futuro. “Penso che ci sia sempre un momento e un contesto giusto per queste cose – sottolinea l’ ex Chelsea e Borussia Dortmund, al Milan dall’ estate 2023 -. Di solito non è quando sono nel pieno della stagione e sto giocando delle partite. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Futuro? Sto bene al Milan, i rumors…”

Articoli correlati

Corriere dello Sport – Allegri studia il Milan del futuro: più Gila di André2026-03-11 10:22:00 Il Corriere dello Sport: MILANO – Sarà un Milan ancora più competitivo la prossima stagione.

“Il mio futuro è qui”: Yildiz si racconta al Corriere dello SportKenan Yildiz ha rilasciato un’intervista esclusiva presso Il Corriere dello Sport, ripercorrendo la sua carriera dagli inizi al Bayern Monaco fino al...

Approfondimenti e contenuti su Corriere dello Sport Futuro Sto bene al...

Temi più discussi: Gila, tentazione Aston Villa: il futuro alla Lazio è un rebus; Vaz, Arena e Venturino: il baby attacco un’idea di futuro per la Roma; Vlahovic e Spalletti, la Juve al lavoro per il futuro: gli appuntamenti in agenda; Manna dice tutto sul rinnovo di McTominay e sul futuro di Conte: Ha un altro anno di contratto.

Corriere dello Sport: Lucca tra futuro e famiglia: il Napoli attende, il Nottingham rifletteUn momento speciale fuori dal campo, un finale di stagione ancora tutto da scrivere in campo. Lorenzo Lucca si prepara a diventare padre e lo ha annunciato sui social insieme alla compagna Sofia, prot ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: De Bruyne-Napoli, futuro già scrittoKevin De Bruyne continuerà al Napoli anche nella prossima stagione. Il Corriere dello Sport conferma: contratto valido e nessun dubbio sulla permanenza. mondonapoli.it

L'altro Corriere TV. . TG L’ALTRO CORRIERE TV A Cirò dal 27 al 29 marzo il Concours Mondial de Bruxelles, degustatori da 20 Paesi Servizio del nostro TG Canale 75 - facebook.com facebook

La ricchezza dei nonni e il conto dei nipoti: la longevità che spacca in due l’economia italiana | @Corriere @L_Economia x.com