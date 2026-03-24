Corrado Fortuna, al cinema dal 26 marzo con il film Il dio dell’amore (diretto da Francesco Lagi e distribuito da Vision Distribution) e in tv nella seconda stagione della serie di Canale 5 Vanina – Un vicequestore a Catania, è uno di quegli attori (e scrittori) che non si raccontano per definire un’immagine, ma per mettere a fuoco un conflitto. E nel suo caso il conflitto non è marginale, non è un dettaglio laterale del mestiere: è il centro. A parlare in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, più che un attore, è una persona che vive il proprio lavoro come un territorio instabile. Non perché manchino i risultati, ma perché manca e forse mancherà sempre una sensazione definitiva di equilibrio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Corrado Fortuna, l'attore tra tv e cinema: “Siamo una generazione bloccata dall’ansia”

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“Siamo distrutti”. Annuncio choc, l’attore è morto: cinema e tv in luttoPer anni è stato il volto che entrava in scena e cambiava l’umore di un episodio: sguardo sicuro, ironia pronta, un’umanità che bucava lo schermo.

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Corrado Fortuna, gli esordi con Virzì e Battiato, l'amore, i 10 giorni sui monti, il bullismo e l'infertilità: «Per due anni ho fatto punture ormonali costosissime»Attore e regista di documentari. Ma anche scrittore e dj. Corrado Fortuna, palermitano doc e classe 1978, è uno dei protagonisti della seconda stagione della serie Vanina - Un ... leggo.it

L’iniziativa dalle 18 a mezzanotte allo Spazio zero. Parteciperanno anche Corrado Fortuna e Cristian Picciotto - facebook.com facebook