Coppa Europa Mathiou e Pazzaglia sul podio finale | ora la Coppa del Mondo

In questa stagione di sport invernali, Sophie Mathiou e Alice Pazzaglia hanno ottenuto risultati significativi in Coppa Europa, qualificandosi successivamente per la partecipazione in Coppa del Mondo. Entrambe si sono distinte per le loro prestazioni, conquistando un posto tra le atlete da seguire nelle competizioni internazionali più importanti. La loro qualificazione rappresenta un passo importante nel percorso di entrambe verso livelli superiori di competizione.

Sophie Mathiou e Alice Pazzaglia hanno fatto molto bene in Coppa Europa, tanto da guadagnarsi il pass in Coppa del Mondo: i piazzamenti La stagione degli sport invernali sta per volgere al termine e non è stato un anno come gli altri. Nell’anno delle Olimpiadi di Milano Cortina, l’Italia si è tolta grandi soddisfazioni anche nella Coppa del Mondo con una meravigliosa Sofia Goggia. Ma mentre il 2026 è ormai al termine, c’è anche da pensare al futuro, che si miscela in maniera indissolubile con il presente. Infatti, le Azzurre hanno brillato in Coppa Europa, la seconda competizione in ordine di importanza, ovviamente dopo la Coppa del Mondo. Stiamo parlando, in particolare, di Sophie Mathiou e Alice Pazzaglia. 🔗 Leggi su Sportface.it

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