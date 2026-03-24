Mikaela Shiffrin si prepara a conquistare la vittoria finale nella classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, con 1386 punti, a un passo dal traguardo. Emma Aicher occupa la seconda posizione con 1301 punti e può ancora tentare di recuperare durante l’ultima gara stagionale, che si svolgerà nelle finali. La competizione sta per concludersi, lasciando poche possibilità per le altre atlete.

Quando manca all’appello soltanto l’ultima gara stagionale, il gigante femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la statunitense Mikaela Shiffrin guida la classifica generale con 1386 punti, seguita dalla teutonica Emma Aicher, seconda a quota 1301. Con 100 punti in palio nella gara di domani, la statunitense ha praticamente entrambe le mani sulla Coppa generale, potendo vantare 85 punti di margine sulla tedesca. Alle Finali vanno a punti soltanto le prime 15, con la 15ma che incamera 16 punti, che sarebbero sufficienti a Shiffrin per vincere. L’ unica speranza per Aicher è quella di vincere e sperare che Shiffrin... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo in tasca per Mikaela Shiffrin: le residue combinazioni per Emma Aicher nell’ultima gara

Articoli correlati

Mikaela Shiffrin rinuncia alla discesa delle Finali, Aicher con una gara in più il ribaltone: chi vincerà la Coppa del Mondo?Mikaela Shiffrin svetta in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino con 1.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: il duello Shiffrin-Aicher si risolve all’ultima garaMikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine dello slalom delle Finali.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coppa del Mondo in tasca per Mikaela...

Temi più discussi: Finali di Coppa del Mondo, discesa: Pirovano vince e conquista il trofeo di specialità, successo a Kvitfjell anche per Paris; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026, italiani e italiane in gara: l'elenco completo; Cancellato anche il secondo superG di Courchevel, la coppa di specialità è di Odermatt. Cinque azzurri alle finali; Sci Alpino: Coppa del Mondo femminile 2025/26 - Are: Gigante (1a manche) - Video.

Coppa del Mondo in tasca per Mikaela Shiffrin: le residue combinazioni per Emma Aicher nell’ultima garaQuando manca all'appello soltanto l'ultima gara stagionale, il gigante femminile delle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, la ... oasport.it

Coppa del mondo di sci, Pinheiro Braathen vince gigante Lillehammer e coppa specialitàLeggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Pinheiro Braathen vince gigante Lillehammer e coppa specialità ... sport.sky.it

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com

Biathlon – Johannes Dale-Skjevdal vorrebbe più tappe di Coppa del Mondo negli USA: “Sono eventi belli, ma alquanto rari. Mi piacerebbe andar più spesso” - facebook.com facebook