La guerra che fingiamo di non vedere più va avanti e mentre Mosca bombarda l’Ucraina con regolarità e si nega ai colloqui trilaterali che sono fermi da febbraio, Kyiv cerca di condurre operazioni mirate, lavorando assieme alla situazione internazionale. Il Cremlino ha ottenuto un regalo momentaneo dall’aumento dei prezzi del petrolio, ma l’atteggiamento generale è di cautela, il guadagno sarà consolidato dopo mesi, per ora è troppo poco. La Russia però ha sospeso tutto, non vuole più parlare con gli ucraini, vuole prima vedere come va a finire in medio oriente. Kyiv allora si adatta: continua a partecipare agli incontri con gli americani, studia modi per arrivare alla pace, come rafforzare la sua posizione con l’Amministrazione di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Contro la Russia Kyiv agisce dove il mercato non arriva

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