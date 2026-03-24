Contrabbando internazionale | l' ombra della mafia curda su Trieste e Genova

Un asse criminale che partiva dal Medio Oriente e, passando per i principali scali europei, inondava l'Italia di tabacco illegale. È quanto emerso dall'operazione “Borotalco”, una vasta azione di contrasto al contrabbando internazionale che ha visto il porto di Trieste tra i crocevia fondamentali delle rotte illecite. L'inchiesta, coordinata dalla Procura europea e condotta dagli uomini della Dia, della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane di Genova, ha portato all'arresto di cinque persone e al sequestro di ben 32 tonnellate di tabacchi lavorati esteri. L'organizzazione sfruttava i flussi commerciali del Mediterraneo, inserendo i propri carichi tra le merci legali. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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