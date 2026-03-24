Continassa Juve | secondo giorno di riposo per i bianconeri

La squadra bianconera ha preso il secondo giorno di riposo consecutivo durante la settimana. La formazione si prepara per il prossimo impegno ufficiale, mentre alcuni giocatori sono in fase di recupero a causa di infortuni. Sono state comunicate anche le eventuali diffide e aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei singoli calciatori. La sede di allenamento si trova nella zona della Continassa.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus ha usufruito oggi del secondo dei quattro giorni di riposo concessi da Luciano Spalletti per questa prima settimana di pausa per le nazionali. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Holm: lesione miotendinea di basso-medio grado del soleo. Rientro tra un mese. Probabili formazioni Juve Genoa: le possibili scelte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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