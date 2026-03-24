Conti correnti nel mirino del Fisco | controlli e novità del 2026

Nel 2026, le autorità fiscali intensificano i controlli sui conti correnti, adottando strumenti più avanzati e automatizzati. Le verifiche diventano più mirate e frequenti, con l’obiettivo di monitorare meglio le movimentazioni finanziarie dei contribuenti. Questa svolta segna un cambiamento nelle modalità di controllo e nella gestione delle verifiche fiscali, introducendo procedure più digitalizzate e integrate.

Nel 2026 il rapporto tra contribuenti e Fisco entra in una nuova fase. I controlli sui conti correnti diventano più sofisticati, mirati e soprattutto automatizzati. Non si tratta di un cambiamento improvviso, ma dell’evoluzione di un sistema già esistente che oggi si rafforza grazie alla tecnologia e all’incrocio dei dati. Il punto centrale resta sempre lo stesso: verificare che i movimenti bancari siano coerenti con quanto dichiarato al Fisco. Quando questa corrispondenza manca, possono scattare controlli e accertamenti. Alla base del sistema c’è l’Anagrafe dei rapporti finanziari, un archivio che raccoglie informazioni su conti correnti, carte e altri strumenti intestati ai contribuenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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