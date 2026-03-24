Conte vola a Torino | quando torna al comando del Napoli
La sosta di campionato coincide ancora una volta con una breve parentesi lontano da Castel Volturno per Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha scelto di fermarsi per qualche giorno e raggiungere la famiglia, approfittando dello stop per ricaricare energie fisiche e mentali in un momento della stagione molto diverso rispetto a quello vissuto mesi fa. L’ultima volta era accaduto dopo il passo falso di Bologna, in una fase più delicata e carica di tensioni. Stavolta, invece, il contesto è differente: il Napoli arriva dalla vittoria di Cagliari e si muove in un clima decisamente più disteso, dentro una settimana che ha portato con sé anche altri temi caldi, come la presentazione al Maradona del murale firmato da Jorit. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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Tutto quello che riguarda Conte vola
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Vola M5s ma nella foto non c'è . Conte non viene scelto neanche da @fanpage nonostante tutti i sondaggi lo danno davanti a Meloni nel gradimento per i leader x.com