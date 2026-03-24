La sosta di campionato coincide ancora una volta con una breve parentesi lontano da Castel Volturno per Antonio Conte. Il tecnico azzurro ha scelto di fermarsi per qualche giorno e raggiungere la famiglia, approfittando dello stop per ricaricare energie fisiche e mentali in un momento della stagione molto diverso rispetto a quello vissuto mesi fa. L’ultima volta era accaduto dopo il passo falso di Bologna, in una fase più delicata e carica di tensioni. Stavolta, invece, il contesto è differente: il Napoli arriva dalla vittoria di Cagliari e si muove in un clima decisamente più disteso, dentro una settimana che ha portato con sé anche altri temi caldi, come la presentazione al Maradona del murale firmato da Jorit. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte vola a Torino: quando torna al comando del Napoli

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