In casa Napoli c’è fermento per il finale di stagione, ma non in questi giorni. Diversi giocatori, tredici per l’esattezza, sono partiti con le proprie Nazionali. Gli altri, invece, recuperano le energie e da eventuali infortuni per farsi trovare pronti dopo la sosta. In tutto questo, Antonio Conte ha deciso di lasciare il capoluogo campano per qualche giorno. L’obiettivo del tecnico è quello di ricaricare le batterie. Napoli, Conte in vacanza per ricaricarsi. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, il Napoli riprenderà la preparazione a Castel Volturno oggi. Come anticipato, non ci saranno i giocatori partiti per le Nazionali e Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte lascia Napoli e vola a Torino: il motivo è particolare

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