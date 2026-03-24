Giuseppe Conte, lei ha dato l’avviso di sfratto a Meloni. Si vede già al suo posto a Palazzo Chigi?«No, attenzione. La dico in gergo, non parlo di sfratto esecutivo, ma di un avviso di sfratto». Che vuol dire, tradotto dal gergo?«È un segnale politico fortissimo. Dopo quattro anni e quattro leggi di Bilancio il governo è a mani vuote. Hanno fatto un’unica riforma che è stata bocciata dai cittadini e questo nonostante una campagna referendaria fatta anche da Meloni in prima persona, a reti unificate. Con la compiacenza del sistema mediatico ha parlato solo di presunti errori giudiziari, che non c’entrano nulla». La battaglia non è finita. A Napoli 50 magistrati hanno brindato cantando «Bella ciao» e «chi non salta Meloni è». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Conte: «Era la loro unica riforma ed è stata bocciata. Io sono disponibile a correre»

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116 anni fa nasceva RICHARD CONTE (Jersey City, New Jersey, USA, 24 marzo 1910 - Los Angeles, California, USA, 15 aprile 1975). Richard Conte, pseudonimo di Nicholas Peter Conte, è stato un attore statunitense noto soprattutto per i ruoli noir a cavallo facebook

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