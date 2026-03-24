Container in fiamme lungo la A1

Incendio nelle primissime ore del mattino sul tratto atuostradale della A1 tra Scandicci e Firenze Nord, nel comune di Campi Bisenzio. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti dalle ore 4:50 nel tratto autostradale in direzione nord, per l'incendio di un container con il quale venivano trasportati 450 quintali di ferro tritato. Stando alle prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe scaturito a seguito dello scoppio di uno pneumatico. Il rimorchio sarebbe infatti sbandato facendo surriscaldare il cassone.Sul posto i vigili del fuoco sono accorsi con una squadra e un’autobotte. Le operazioni sono terminate alle ore 06:00. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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