Firenze, 24 marzo 2026 – Incendio di un container stamani all’alba sull’A1. E’ successo alle 4,50 nel comune di Campi Bisenzio, nel tratto autostradale tra Scandicci e Firenze, direzione nord. A causa dello scoppio di uno pneumatico è andato a fuoco un mezzo con 450 quintali di ferro tritato. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, distaccamento Firenze ovest. Le operazioni, svolte con una squadra e un’autobotte, sono andate avanti fino alle 6. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio, scaturito dallo sbandamento del rimorchio che ha poi causato il surriscaldamento del cassone, che è quindi andato a fuoco.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Container a fuoco all’alba sull’A1 tra Scandicci e Firenze nord

Articoli correlati

Camion a fuoco in galleria sull’autostrada A1, 16 km di coda a FirenzeL’autostrada del Sole è bloccata, poco dopo le 15, in direzione Nord nel nodo di Firenze a causa di un incidente che ha coinvolto un camion, andato a...

Autostrada A1, Giani: “Necessaria terza corsia tra Firenze e Arezzo. E va sciolto il nodo di Scandicci”FIRENZE – “La terza corsia” dell’autostrada A1 “è necessaria da Firenze ad Arezzo.

Tutti gli aggiornamenti su Container a fuoco all'alba sull'A1 tra...

Discussioni sull' argomento Porto Torres: incendio all'interno di un container il cantiere del terminal passeggeri in via Cristoforo Colombo; Dall'auto rovesciata in un dirupo all'operaio schiacciato sotto un autotreno (FOTO): maxi esercitazione dei vigili del fuoco per migliorare nelle emergenze complesse; Paura a Porto Torres: incendio nel cantiere del terminal passeggeri in via Cristoforo Colombo; Fuoco al Terminal crociere: Urgente la messa in sicurezza.

Container a fuoco all’alba sull’A1 tra Scandicci e Firenze nordI pompieri hanno lavorato fino alle 6. Lo scoppio di uno pneumatico all’origine del rogo. Nessuna persona coinvolta ... lanazione.it

Lo scorso anno il traffico container (quindi lo scambio tra Paesi di prodotti semilavorati e finiti, indice di riferimento dell’economia) nei principali 30 porti globali è cresciuto del 5,2%, sopra le aspettative degli esperti del settore. La classifica qui a fianco, compila facebook

Queste foto mostrano un terminal container del porto di Taicang, nella provincia orientale cinese del Jiangsu. Nel 2025, il porto di Taicang ha mosso 8,736 milioni di TEU di traffico container e 299 milioni di tonnellate di traffico merci. Il numero di navi impegnat x.com