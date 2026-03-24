Container a fuoco all’alba sull’A1 tra Scandicci e Firenze nord

Da lanazione.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 24 marzo 2026 – Incendio di un container stamani all’alba sull’A1. E’ successo alle 4,50 nel comune di Campi Bisenzio, nel tratto autostradale tra Scandicci e Firenze, direzione nord. A causa dello scoppio di uno pneumatico è andato a fuoco un mezzo con 450 quintali di ferro tritato. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, distaccamento Firenze ovest. Le operazioni, svolte con una squadra e un’autobotte, sono andate avanti fino alle 6. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio, scaturito dallo sbandamento del rimorchio che ha poi causato il surriscaldamento del cassone, che è quindi andato a fuoco.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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