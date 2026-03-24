Consulta impegno civile Giudici nuovo presidente | Ora riprende l’attività

Simone Giudici nuovo presidente. "Finalmente ora riprende l’attività della Consulta impegno civile". A dirlo sono le associazioni Acli, Anpi, Le nostre orme, La piccola fraternità, La tenda, Gli amici della biblioteca, All’ombra dell’albero, Auser e Unitalsi. Dopo le dimissioni di Luciano Lombardi, una candidatura condivisa per la presidenza della Consulta. "Ora é possibile riprendere la funzione di rappresentanza delle associazioni novatesi iscritte all’albo comunale e riattivare il ruolo che è proprio della Consulta; di discussione, proposta e coordinamento delle iniziative da proporre al territorio, e di sede per una proficua... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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