Il successo ottenuto al Fermo Forum, da Mattia Calcabrini, studente del primo anno del Liceo del Made in Italy presso il polo Urbani, proclamato vincitore del concorso per la creazione del marchio IGP per il Consorzio Calzaturiero Fermano Maceratese, in occasione di Abc Fashion Event è un riconoscimento che testimonia l’efficacia del percorso didattico intrapreso dalla scuola superiore. La commissione composta dal presidente del Consorzio, Germano Craia, e dalla consigliera provinciale di Fermo, Eleonora Ferracuti, ha premiato la capacità del giovane di reinterpretare la tradizione calzaturiera locale attraverso una cifra stilistica moderna, capace di tradurre l’identità del distretto in un segno grafico incisivo e riconoscibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consorzio del Calzaturiero, il logo disegnato da uno studente

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