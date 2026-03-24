Confeuro e Labor aprono una nuova sede a Foggia

“Siamo entusiasti di annunciare l’apertura della nostra nuova sede Confeuro-Labor a Foggia, in Via Telesforo 47H. Dopo anni di impegno e presenza, come percorso di grande crescita e radicamento, ecco un nuovo bellissimo spazio per essere ancora più vicini ai cittadini ma anche agli agricoltori, promuovendo la sostenibilità, il lavoro etico e la crescita della nostra comunità”. All’iniziativa hanno preso parte anche numerosi cittadini che non hanno voluto far mancare affetto ed entusiasmo. “Siamo pronti a continuare il nostro percorso con passione e dedizione, sostenendo chi lavora ogni giorno per la terra e per il nostro futuro - hanno aggiunto Carmela e Andrea Tiso -. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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