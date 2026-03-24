Concorso infermieri in 640 a caccia di un posto | a fine marzo scattano le prove dell' Ausl

Il 31 marzo si svolgeranno le prove scritte e pratiche del concorso per infermieri neolaureati bandito dall'Ausl Romagna. Sono circa 640 i candidati che si sono candidati per ottenere uno dei posti disponibili. Le prove si terranno in diverse sedi e riguarderanno le competenze teoriche e pratiche richieste per l’accesso alla professione.

L’assessore Mazzoni risponde in Consiglio all’interrogazione de La Pigna: “Tempi rispettati e graduatorie aggiornate per coprire i fabbisogni”. Nel 2025 previste 412 assunzioni a fronte di 331 cessazioni Si terranno il prossimo 31 marzo le prove scritte e pratiche del concorso per infermieri neolaureati indetto dall'Ausl Romagna. Con circa 640 candidati: sui 645 totali si sono registrate infatti sei esclusioni e una rinuncia. Lo precisa l'assessore alla Salute del Comune di Ravenna Roberta Mazzoni rispondendo questo pomeriggio in consiglio comunale a una interrogazione della Pigna sui “continui rinvii” del concorso con conseguente “rischio di perdita di personale sanitario nel territorio ravennate”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Concorso infermieri, in 640 a caccia di un posto: a fine marzo scattano le prove dell'Ausl Articoli correlati Leggi anche: Concorso PNRR3: in Calabria scattano le esclusioni, cambia il voto minimo per alcune classi di concorso e si recuperano candidati finora non ammessi Leggi anche: Concorso infermieri ed educatori dell’Asp Fidenza, assunzioni a tempo indeterminato Altri aggiornamenti su Concorso infermieri A Padova, il super concorso per assumere infermieriI posti a disposizione delle varie Ulss sono 640, anche se, da qui al 2029, per colmare i pensionamenti bisognerebbe assumere mille infermieri all’anno. Alla Kioene Arena di Padova tanti neo-laureati, ... rainews.it Infermieri. Al via maxi concorso per infermieri. Ecco come funzioneràPur essendo indetto per due posti richiesti dall'Aou Senese, il concorso darà origine ad una graduatoria a cui attingeranno tutte le Aziende del Sistema Sanitario della Toscana per le assunzioni nei ... quotidianosanita.it