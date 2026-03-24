Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, prova orale Le convocazioni. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

CONCORSO DOCENTI PNRR3 INFANZIA E PRIMARIA: COME È STRUTTURATA LA PROVA ORALE

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Concorso docenti 2024 infanzia e primaria: risultati prove scritte/ 80% le ha superateI risultati delle prove scritte del concorso docenti 2024 infanzia e primaria: 80% le ha superate, ma i dati regionali a disposizione sono parziali, così come quelli della secondaria Sono terminate le ... ilsussidiario.net

Concorso docenti scuola infanzia, primaria e secondaria/ Decreto, info e requisitiE’ stato pubblicato nelle scorse ore il decreto ministeriale inerente il concorso docenti ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria. In totale, come si legge su OrizzontiScuola.com, si tratta ... ilsussidiario.net

Concorso PNRR3 infanzia e primaria: convocazioni prova orale [Aggiornato al 18 Marzo] Leggi qui: https://www.scuolalink.it/concorso-pnrr3-infanzia-e-primaria-convocazioni-prova-orale-aggiornato-al-2-gennaio-2026 - facebook.com facebook

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria: oggi e domani si svolgono le prove suppletive. Chi partecipa e quali risvolti potrebbe avere il risultato. x.com