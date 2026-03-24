Concorso al Ministero della Giustizia oltre 9.100 posti | chi può iscriversi e come fare domanda

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato tre bandi per stabilizzare 9.119 lavoratori già assunti con il Pnrr. I posti riguardano addetti all’Ufficio per il processo, tecnici e data entry. Le domande vanno presentate entro il 15 aprile 2026, la selezione con prova scritta e valutazione dei titoli di studio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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