Concamarise punta sulla creatività | al via il corso di taglio e cucito promosso da Amiamo la Pianura

A Concamarise è iniziato un corso di taglio e cucito organizzato dall’Associazione Culturale Provinciale Amiamo La Pianura. Il programma, chiamato

A Concamarise prende il via un nuovo percorso formativo dedicato alla manualità e alla creatività: il Corso di Taglio e Cucito “Pronto – Subito – Facile”, promosso dall’Associazione Culturale Provinciale Amiamo La Pianura attraverso il ramo Fashion One – Moda & Show, in collaborazione con la scuola sartoriale Arte & Moda, con il patrocinio del Comune di Concamarise. Il corso si svolgerà ogni mercoledì fino al 5 agosto, per un totale di 20 lezioni da tre ore ciascuna, presso la Sala Civica di Via Capitello (di fronte alla farmacia). Si tratta di un percorso completo e pratico che permetterà ai partecipanti di apprendere le basi della sartoria: dalla realizzazione dei cartamodelli alla confezione di gonne, abiti, camicie e pantaloni, fino alla comprensione delle tecniche di modellistica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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