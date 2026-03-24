Una sfilata ha inaugurato la nuova sede milanese di Pignatelli, che si trova nell’area dei Navigli. La location, più grande rispetto alla precedente, si estende su oltre 700 metri quadrati e si trova in via Fusetti. La ristrutturazione ha permesso di raddoppiare gli spazi dell’attuale showroom, che in passato occupava una superficie inferiore.

Una sfilata per la nuova sede a Milano di Pignatelli, che raddoppia gli spazi dell'attuale showroom in via Fusetti nell'area dei Navigli raggiungendo una superficie complessiva di oltre 700 mq. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46969042 La nuova collezione Pignatelli Atelier FallWinter 26-27 sotto la direzione creativa di Jean Luc Amsler ha portato in passerella 35 creazioni per uomo e donna che dialogano con l'archivio storico: ogni modello prende forma da basi sartoriali originali reinterpretate con uno sguardo contemporaneo e internazionale, tra costruzioni scultoree e linee fluide, capi couture e altri più essenziali.. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Con una sfilata Pignatelli inaugura il nuovo quartier generale milanese

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