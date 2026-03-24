Milano, 24 marzo 2026 – Milano è in scia. Con una sola eccezione: quella del Municipio 1, quella del centro storico. In città l’esito del referendum è inequivocabile: il “no” prevale largamente, come a livello nazzionale. Ma il distacco sotto la Madonnina è ben più largo è di oltre 16 punti percentuali. Nel dettaglio, a votare contro la riforma della giustizia varata dal Governo di Giorgia Meloni è stato il 58,3% dell’elettorato, a votare a favore solo il 41,7%. Eppure, proprio a Milano, nelle fila del “no”, qualche preoccupazione in più aveva ragione d’essere se si considera che importanti esponenti del fronte progressista nei giorni scorsi si erano apertamente schierati per il “sì”, a partire da Giuliano Pisapia, il sindaco che nel 2011 riportò la sinistra a Palazzo Marino dopo 15 anni di governo ininterrotto del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Con un distacco di 16 punti: a Milano straripa il “no”, ma il Municipio 1 del centro storico si distingue e segue il centrodestra. Ecco com’è andata negli altri

Articoli correlati

Leggi anche: Un distacco di 16 punti. In città straripa il "no". Ma il Municipio 1 segue il centrodestra

Strisce blu, abbonamenti per il centro storico per un anno validi anche negli altri parcheggiGli abbonamenti per la sosta a pagamento per il centro storico saranno validi anche nei parcheggi dei piazzali Francesco Ortu e Arturo Toscanini,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Con un distacco di 16 punti a Milano...

Temi più discussi: Un distacco di 16 punti. In città straripa il no. Ma il Municipio 1 segue il centrodestra; Gli eroi del pedale alla rievocazione della Milano-Torino per i suoi 150 anni!; Laura Pirovano vince la Coppa di Discesa libera se: combinazioni, punti necessari e possibili risultati alle Finali di CdM 2026 · Sci oggi; Banca Finint leader dei minibond nel 2025 in Italia: 298 milioni in 27 operazioni secondo il Politecnico di Milano.

Un distacco di 16 punti. In città straripa il no. Ma il Municipio 1 segue il centrodestraA Milano un voto sulla scia di quello nazionale, mentre in regione vince il sì. Il Municipio 1 è l’unico a schierarsi per la riforma voluta dal Governo Meloni. ilgiorno.it

Milano, il No ha vinto per 100 mila voti: è la «terra di mezzo» su cui si giocherà la partita delle ComunaliEntrambi gli schieramenti sono riusciti a mobilitare e portare alle urne i sostenitori di quattro anni fa: la differenza l'hanno fatta i circa 100 mila voti «assenti» in passato e che ora sembrano con ... milano.corriere.it

REFERENDUM | Applausi, abbracci e brindisi nei tribunali di Milano e Napoli https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/03/23/a-napoli-i-magistrati-brindano-cantando-bella-ciao_e9d4475a-e569-45d3-b736-c58b3d1f9f55.html facebook

Referendum giustizia, grandi città trascinano il No: da Milano a Napoli, la mappa del voto x.com