In attesa di capire con quale classifica il Carpi arriverà alla sfida di venerdì 3 aprile col Pontedera, visto che in mezzo c’è il turno di riposo del prossimo fine settimana, l’unica certezza è che contro i toscani, ultimi e ora staccati di 15 lunghezze dai biancorossi, la squadra di Cassani si giocherà una buona fetta di salvezza. A differenza però delle ultime sfide casalinghe da dentro o fuori con Samb, Bra o Torres questa volta il Carpi non avrà due risultati su tre. Perché solo un successo chiuderebbe davvero i conti con 3 turni di anticipo – come accadde l’anno sorso vincendo a Terni quando mancavano 270’ al gong del campionato –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con Pontedera sarà finale anticipata

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