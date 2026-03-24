Con l’uscita di Pomicino si conclude un’epoca di politica caratterizzata da rispetto e confronto tra avversari, elementi tipici della prima repubblica. In passato, il territorio e il collegio erano priorità, e il comportamento nei confronti degli avversari politici seguiva regole di garbo e rispetto. Questo cambio di passo segna una svolta rispetto a un metodo che aveva segnato decenni di storia politica italiana.

Il territorio e il collegio venivano al primo posto nella prima repubblica, come anche il rispetto per gli avversari politici. Era un altro modo di vivere la politica e il Parlamento. Così a Formiche.net Stefano Andreotti, già manager Siemens e uno dei quattro figli del sette volte Presidente del Consiglio Giulio, a proposito della scomparsa di Paolo Cirino Pomicino che definisce “una vera memoria storica che adesso viene purtroppo meno”. Non solo un ricordo denso di affetto e di stima, ma l’occasione per mettere a confronto un certo modus operandi. “Se si fosse discusso di più in Parlamento, non quello di oggi ma in quello di allora, – aggiunge sul referendum – si sarebbe probabilmente trovata una soluzione condivisa. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Con Pomicino finisce quella politica fatta di garbo e Dc. Il ricordo di Stefano Andreotti

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