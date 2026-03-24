Con la Pasqua torna in tavola la colomba | ecco dove trovare le più buone a Como

La colomba, il dolce simbolo del Pasqua. Meglio tradizionale o artigianale? Dopo qualche assaggio, proviamo a dare il nostro consiglio su quelle "fatte in casa", ovvero prodotte nelle migliori pasticcerie di Como e dintorni. Senza fare classifiche, ci limitiamo a suggerire sei ottime colombe artigianali che si possono acquistare in tutte le versioni possibili nei forni più gettonati del comasco. Infine ne suggeriamo altre sette per chi non si accontenta mai. Dal 1960 è un punto tra i più gettonati in città a iniziare dalla colazione, quando il profumo delle brioches, autentica specialità di Vago, inonda il negozio di viale Giulio Cesare a Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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