Con la Pasqua torna in tavola la colomba | ecco dove trovare le più buone a Como

Con l’arrivo della Pasqua, torna anche la tradizione della colomba, il dolce simbolo di questa festività. A Como e nelle zone vicine si possono trovare diverse pasticcerie che propongono versioni artigianali e tradizionali. Dopo aver assaggiato alcune di queste produzioni, si può valutare quali siano le più apprezzate per qualità e sapore, senza considerare altri aspetti.

La colomba, il dolce simbolo del Pasqua. Meglio tradizionale o artigianale? Dopo qualche assaggio, proviamo a dare il nostro consiglio su quelle "fatte in casa", ovvero prodotte nelle migliori pasticcerie di Como e dintorni. Senza fare classifiche, ci limitiamo a suggerire sei ottime colombe artigianali che si possono acquistare in tutte le versioni possibili nei forni più gettonati del comasco. Infine ne suggeriamo altre sette per chi non si accontenta mai. Dal 1960 è un punto tra i più gettonati in città a iniziare dalla colazione, quando il profumo delle brioches, autentica specialità di Vago, inonda il negozio di viale Giulio Cesare a Como. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Con la Pasqua torna in tavola la colomba: ecco dove trovare le più buone a Como Articoli correlati Pasqua solidale, torna la Colomba di Pace: un dolce per sostenere le attività di EmergencyL’acquisto del tipico dolce pasquale diventa così un contributo diretto a progetti attivi in aree critiche come Gaza, Ucraina e Sudan Un simbolo... Contenuti e approfondimenti su Pasqua torna Temi più discussi: A Pasqua torna il Sicilia Express: finanziato il treno per i siciliani che vivono nel resto d'Italia; A Pasqua torna il treno Sicilia Express: biglietto a prezzo contenuto per tornare a casa dal Nord; Con la Pasqua torna in tavola la colomba: ecco dove trovare le più buone a Como; Pasqua 2026: tornano le uova di Pasqua solidali per aiutare Abeo. Con la Pasqua torna in tavola la colomba: ecco dove trovare le più buone a ComoLa storia del Panificio Bertarini a Lambrugo è lo specchio di Dario Bertarini che dal 1997 è molto attivo e socio nel Richemont Club Italia. Dai primi passi mossi in panificio al fianco dei genitori, ... quicomo.it Pasqua a Scicli: torna U Gioia tra corsa, petali e tradizioneLa Pasqua Scicli torna con la spettacolare festa di ‘U Gioia: processione traballante, petali dai balconi, musica e tradizione nel cuore barocco della città. quotidianodiragusa.it Feste di Pasqua, a Vicenza torna il tradizionale Luna Park Dal 27 marzo al 19 aprile Campo Marzo sarà il centro delle attrazioni che divertono grandi e bambini. Il mercato del giovedì sarà spostato verso viale Eretenio Anche quest’anno, nelle vacanze di Pasq - facebook.com facebook A Pasqua torna il Sicilia Express: da Torino a Palemo e Siracusa un viaggio low cost tra musica e degustazioni x.com