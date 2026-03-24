Con la Dotta Zanellato conferma di non seguire le tendenze ma di anticiparle

Una nuova creazione della casa di moda unisce tradizione e design contemporaneo. La Zanellato Dotta® è realizzata in pelle martellata Centauro, un materiale che richiama la memoria storica italiana. La linea si distingue per il suo stile che combina elementi classici con un tocco innovativo, senza seguire le tendenze del momento. La collezione si presenta come un esempio di continuità tra passato e presente nel settore della pelletteria.

ZANELLATO: DOTTA® IN PELLE CENTAURO, UN’ICONA CONTEMPORANEA TRA STORIA, IDENTITÀ E DESIGN Si distingue per il suo forte legame con la tradizione e la memoria storica italiana la Zanellato Dotta® realizzata in pelle martellata Centauro. Si tratta di una borsa che unisce ricerca stilistica, qualità dei materiali e l’inconfondibile identità artigianale della maison. Ispirata alla storica borsa con cui, per generazioni, i medici di famiglia si presentavano nelle case degli italiani, la Dotta® è anche un omaggio a Ernestina Paper, prima donna laureata in Italia, che nel 1877 a Firenze conseguì la laurea in Medicina e Chirurgia, segnando una svolta culturale fondamentale per l’accesso delle donne all’università. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Con la Dotta Zanellato conferma di non seguire le tendenze, ma di anticiparle Articoli correlati Il look del giorno, con la canotta sopra la T-shirt per seguire le ultime tendenzeVoglia di dare una scossa al proprio stile senza stravolgere il guardaroba? Basta replicare questo styling di tendenza, proveniente dagli anni ’90... Tra le tendenze beauty più versatili della stagione, la manicure rosa si conferma protagonista assoluta: delicata ma mai banaleTra le tendenze beauty più versatili della stagione, la manicure rosa si conferma protagonista assoluta: delicata ma mai banale, romantica ma...