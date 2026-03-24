Comportamenti inappropriati in un parco e fuori da un asilo nido | rimpatriato un cittadino straniero

Proseguono in maniera costante e capillare le attività della Polizia di Stato di Bergamo finalizzate al controllo del territorio e al contrasto dell’immigrazione irregolare, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e alla tutela delle fasce più sensibili della popolazione. In questo contesto, personale dell’Ufficio Immigrazione, d’intesa con l’U.P.G.S.P., è intervenuto con tempestività ed efficacia per fronteggiare una situazione di particolare allarme sociale, legata alle condotte di un cittadino straniero che, nei giorni precedenti, si era reso protagonista di comportamenti gravemente inappropriati all’interno di un parco pubblico e nelle immediate vicinanze di un asilo nido della provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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