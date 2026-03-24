Bologna, dentro al futuro di Orsolini: rinnovo in stand-by e sirene dall’Arabia Saudita. Cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi Calciomercato Milan, stilato il piano per l’estate: due i grandi rinforzi richiesti da Allegri. Cosa ha detto alla dirigenza! Calciomercato Juventus, non solo Rudiger e Kolo Muani: altri 10 nomi nella lista degli obiettivi di Spalletti in vista dell’estate. La situazione caso per caso Sancho via dal Manchester United, deciso il futuro dell’inglese. Quale sarà la sua prossima destinazione! Svelati tutti i dettagli Di Natale incorona Pio Esposito: «Per i prossimi 15 anni sarà lui il futuro dell’Italia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Como, hai visto Diao!? Fabregas si coccola il suo talento, tornato grande dopo il lungo calvario

Articoli correlati

Leggi anche: Dopo 665 giorni Milik è tornato calciatore. Viaggio nel suo calvario

Leggi anche: Pagelle Como Pisa: Diao show, Fabregas costruisce una macchina perfetta! Non si salva nessuno tra i toscani VOTI

Una raccolta di contenuti su Como hai visto Diao Fabregas si coccola...

Temi più discussi: Diao come Bastoni, peggio di Bastoni: l'attaccante del Como provoca sui social i tifosi della Roma; Bufera espulsione Wesley, Diao pubblica la foto su Instagram e i romanisti impazziscono: Simulatore...; Ravezzani non si dimentica Bastoni: Diao che si vanta sui social non lo giustifica, ma…; Como, possibile chance per Diao. Douvikas, Rodriguez, Perrone: le ultime sulla formazione.

Como, Fàbregas: Ho visto meglio Diao. Da Cunha ha una mentalità incredibileDa Cunha fa un ruolo nuovo, ha una mentalità incredibile. Baturina bravo che sta facendo vedere quel che sa fare, Caqueret invece più pronto e maturo già, è un giocatore validissimo. Molto forte a ... fantacalcio.it

Como, Fabregas in conferenza: «Più giocatori vanno in nazionale meglio è, la prendo con felicità. Mi aspetto un Diao cresciuto»Como, Fabregas in conferenza: «Più giocatori vanno in nazionale meglio è, la prendo con felicità. Mi aspetto un Diao cresciuto» ... calcionews24.com

Così in casa Como https://mdst.it/4bIwsku #SportMediaset facebook

Massimo Mauro: il Como senza italiani e il rigorino alla Juve come ai miei tempi x.com