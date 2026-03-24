Como Angelo Taglieri | Champions? In città si vive tutto con estrema tranquillità La vera vittoria è un’altra – VIDEO

Durante una recente trasmissione televisiva, un rappresentante locale ha commentato che nella città si vive con tranquillità e ha affermato che la vera vittoria non riguarda la Champions League, poiché questa non era l’obiettivo iniziale della squadra durante la stagione. La dichiarazione è stata rilasciata nel contesto di una discussione sui risultati sportivi dei club locali.

Como, Angelo Taglieri durante la puntata di Tribuna Juve si è soffermato sui lariani sottolineando come la Champions non era l’obiettivo di inizio stagione. Nell’ultima puntata di Tribuna Juve, in onda su canale Youtube di , Angelo Taglieri è stato l’ospite di Paolo Rossi. Cosa ha detto sul Como. « C’è la serenità, c’è la serenità. E sotto questo punto di vista io ho visto crescere il pubblico. Dalla serie C alla serie B è cambiato molto perché io mi ricordo che per esempio si rumoreggiava quando si perdeva in serie B, quando si pareggiava in casa, quando il SudTirol veniva e sbancava il Sinigaglia perché c’era la voglia di arrivare in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como, Angelo Taglieri: «Champions? In città si vive tutto con estrema tranquillità. La vera vittoria è un’altra» – VIDEO Articoli correlati Juventus, dentro al testa a testa col Como: perché i bianconeri andranno o non andranno in Champions – Tribuna Juve | VIDEO con Paolo Rossi e Angelo Taglieri di Como TVdi Redazione JuventusNews24 Juventus, dentro al testa a testa con il Como: questo il tema trattato nell’ultima puntata di Tribuna Juve con Paolo... Serie A, il Como non si ferma: vittoria sul Pisa e sogno Champions vivoOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i...