come si fa un tappo

A Imola si trova un'azienda specializzata nella produzione di macchine per realizzare tappi. La fabbrica utilizza impianti dedicati alla formatura e al confezionamento di diversi tipi di tappi, operando su linee automatizzate e manuali. La produzione coinvolge varie fasi, dalla preparazione dei materiali alla loro trasformazione finale, secondo processi standardizzati e controlli di qualità.

Nel 2002 la Coca-Cola mise sul mercato indiano una bottiglia da 200 millilitri a un prezzo equivalente a 10 centesimi di dollaro, per aumentare le vendite tra chi non aveva i soldi per una bottiglia di formato più grande. L’obiettivo fu raggiunto, ma la cosa notevole è che gli effetti si videro anche a migliaia di chilometri di distanza, in Emilia-Romagna, a Imola per l’esattezza. Nei mesi successivi al lancio della nuova bottiglia, l’azienda che produceva i macchinari per fare i tappi di quelle bottiglie ebbe un forte aumento di ordini dai propri clienti. L’azienda si chiama SACMI, Società Anonima Cooperativa Meccanici Imola, ed è ancora oggi una specie di termometro dei consumi mondiali di bevande. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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